Активносци у Сримскей Митровици буду предлужени

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Сримскей Митровици штварток, 17. септембра, першираз од марца мешаца отримана схадзка членох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох и Здруженя „Руснак“. Домашнї схадзки бул парох грекокатолїцкей парохиї о. Владислав Варґа.

На схадзки догварене же би ше проби Шпивацкей ґрупи „Руски зарї“ и оркестра цо скорей предлужели, и то уж шлїдуюцого тижня.

Присутни на схадзки ше зложели и же пририхтованя рочней програми „Мацери Рускинї“, котру финансийно потримує Завод за културу войводянских Руснацох, треба одпочац цо скорей, а саму програму зоз традицийно мешаца децембра премесциц на конєц октобра.

Присутни обвисцени и же и того школского року професорка Нада Адамович знова роби зоз рускима дзецми у Основней школи „Йован Попович“.

