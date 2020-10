Активносц найлєпши лїк (I)

Найлєпши рецепт за красни и виполнєти живот и у познєйших рокох то активне старенє з отримованьом социялних контактох и пестованьом дружтвених активносцох або даякого гобия, же би ше шлєбодни час препровадзело зоз змистами хтори їх виполнюю и приноша задовольство. О тим ше пише, бо роки нє тайна.

Познате же старши людзе маю и знанє и професийне искуство и вони, кед их служи здравє, гоч су у пензиї, вше можу дац драгоцине доприношенє нє лєм своєй фамелиї, алє и ширшей заєднїци. З нагоди мешаца октобра, хтори вшадзи у швеце пошвецени людзом старшим од 65. роки, побешедовали зме з трома активнима учаснїцами нашого културного и вирского живота, о тим як вони прилапели одход до пензиї и як орґанизовали свой живот у тих рокох.

СЛАВКА ТАМАШ З ВЕРБАСУ – ЖИВОТ КРАСШИ ЗОЗ ШПИВАНКУ

Славка Тамаш, наставнїца физичней култури у Основней школи „20. октобер” у Вербаше, и наша позната шпивачка, позната по дуету зоз супругом Михалом Тамашом. Мац є двох синох Ивици, хтори дохтор микробиолоґиї и роби у Новим Садзе и Александра, хтори дипломовал на ґеоґрафиї и з фамелию жиє у Канади. Ма двойо унучата, Мартину и Марка и у пензиї є од 2005. року.

– До пензиї сом пошла у 41. року роботного стажу и 61. року свойого живота, а робела сом полни 40 роки. Барз ми було чежко, барз сом любела свою роботу, алє ми ше уж при концу роботи видзело же нє давам тельо, кельо сом скорей и як цо мойо школяре звикли. Видзело ми ше же ми попущує авторитет и нє сцела сом себе погубиц професийни угляд, а и дзеци були уж цалком иншаки як цо сом звикла и барз ми було чежко. Нїґда нє забудзем тот остатнї дзень, после годзинох сом зохабела дньовнїк, з очми полнима зоз слизами, младим колеґиньом сом змахла и вишла зоз зборнїци. У голу ме чекали дзивчата з вельким букетом, алє я була у таким стресу же анї тераз нє знам хтори то були школярки и така розплакана сом пришла дому.

Я мою роботу барз любела и уживала у нєй, а понеже сом двацец роки нє мала фискултурну салу, патрела сом пренєсц на школярох нє лєм тото цо ше одноши на наставу физичней култури, алє и таки знаня и способносци хтори им буду служиц у їх животох. Шпивали зме, танцовали рижни танци и фолклор, вежбали триманє цела, бешедовали о култури облєканя и явного наступа. Тераз кед ше з нїма стретнєм, вони ми сами то гуторя, а мам и вельо моїх школярох хтори ми приятелє на фейсбуку та ми вони часто пишу, же сом их понаучовала вельо вецей такого цо им за цали живот хаснує. До пензиї сом пошла у октобру, и на дзень нашей школи, хтори 20. октобра, була святочносц на хторей уручени дарунки нам, цо одходзиме до пензиї и я знова барз барз плакала и було ми барз жаль – здогадує ше Славка.

Славка од младосци шпива, ище у Основней школи у Коцуре як солиста и у хору. Кед ше побрали з Михалом, жили у Вербаше и вєдно почали шпивац у хору, хтори при Доме култури у Вербаше водзел паноцец о. Владимир Тимко. Потим вельо роки шпивали на Фестивалу „Червена ружа”, на хторим достали и найвисши награди. Дас 15 роки шпивали у хору у Руским Керестуре, хтори водзел Ириней Тимко и з того часу маю найкрасши памятки. За нїх Ириней Тимко написал и дзешец шпиванки, та их як дует зняли за Радио Нови Сад як тирваци знїмки, а ище 5-6 шпиванки зняла Славка як солиста. Зоз хором вельо путовали до иножемства. Ведно зоз супругом Михалом, Славка шпивала у хору и у шпивацкей ґрупи у вербаским КПД „Карпати”, а после одходу до пензиї барз єй значело тото анґажованє.

– Перши днї и мешаци у пензиї ми були барз чежки и помогла ми активносц у КПД „Карпати”, два раз у тижню отримовало ше проби хору, два раз у тижню проби шпивацкей ґрупи, було друженя после пробох и то ми помогло… После двох-трох мешацох видзела сом же ми у ствари, у пензиї вельо лєпше, мам вельо вецей часу, станєм кеди сцем, робим тото цо сцем, нє мушим нїґдзе понагляц, можем и зохабиц роботу. Привикла сом ше на таки нови розпорядок живота, алє сом почала интензивнєйше штрикац. Цали живот сом штрикала и геклала, мустри тераз знїмам з интернету, записуєм себе. Любим провадзиц и на интернету рекреацию за старших, тото цо може похасновац за здравє, лєгки вежби за циркулацию, вицагованє и моцнєнє мускулох. Найновша занїмация и забава ми Фейсбук, то ми отворени контакт зоз шветом и моїма познатима, вельо школярох ми ше явело на Фейсбуку, вельо сом красни слова од нїх чула и то ми як просвитному роботнїкови наисце значи – гутори Славка Тамаш.

Од марца, пре корону анї вербаски „Карпати” нє робя, нєт културни манифестациї, так же за дакого цо цали живот бул активни и участвовал на велїх манифестацийох, настала велька пременка. Славка и Михал Тамашово як члени хору, шпивацкей ґрупи и як дует наступали на шицких наших найважнєйших манифестацийох.

– Думам же бим ище могла дацо помогнуц, любела бим матурантох и млодята научиц танцовац перши танєц, валцер. Млади людзе нє знаю танцовац, дзивчата ше ище даяк и круца, алє хлапци лєм стоя на штред сали и дзвигаю руки, думам же би то бул барз красни упечаток на каждей матурскей преслави и свадзби кед би пари голєм на початку крашнє одтанцовали валцер. То сом задумала же бим могла то робиц у „Карпатох”, алє о тим-по тим… Гоч ме на вецей заводи и жени у „Карпатох” нагваряли най рушиме з пробами танцу, та кед шицко тото з корону прейдзе, направиме дацо з того….

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)