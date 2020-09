ДЮРДЬОВ – Початок сезони тлаченя сої и слунечнїку и роботох на полю, вше частейше воженє польопривредних машинох през валал, зоз собу принєсол и проблеми зоз вельким прахом жительом Войводянскей улїци у Дюрдьове.

Месна заєднїца Дюрдьов, у сотруднїцтве зоз Добродзечним огньогасним дружтвом Дюрдьов, успишно орґанизовала акцию змиваня того прагу зоз драги у тей улїци. У акциї участвовали троме огньогасци, а барз вельо помогли и жителє Войводянскей улїци.

Акция тирвала коло штири годзини.

