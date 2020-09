Аґрар того року будзе представени у виртуалним просторе

Медзинародни польопривредни саям хтори ше, место у маю, того року мал отримац од 12. по 16. септембер на Новосадским сайме, нє будзе отримани на стандардни способ, алє на интернет платформи.

Пре пандемию вируса корона и епидемиолоґийну ситуацию и, насампредз, пре здравє викладачох, нащивительох и занятих, Новосадски саям 19. авґуста сообщел же принєсол одлуку же би ше одказало отримованє 87. Медзинародного польопривредного сайма у септембру. Польопривредни саям у Новим Садзе єден з найзначнєйших польопривредних саймох у Европи, а о тим як за далєй плановане отримованє того сайма и других манифестацийох на Новосадским сайму вецей гутори Борис Надлукач, вивершни директор Сектора за саямску дїялносц Новосадского сайма.

РС На яки способ сце плановали орґанизовац саям у септембру и прецо його отримованє заш лєм одказане?

– Медзинародни польопривредни саям у Новим Садзе єден з пейц найзначнєйших польопривредних саймох у Европи. Як цо знаце, на нїм звичайно єст коло 1 500 викладаче, хтори представяю продукти и услуги зоз коло 60 жемох швета, а през капури Новосадского сайма прейдзе вецей як 140 000 нащивительох. Попри того, вельке число учашнїкох з иножемства, хтори пре мири хтори уведзени у їх жемох маю числени огранїченя за путованє, так же їх участвованє у велькей мири було под знаком питаня. И попри пандемиї вируса Ковид 19 ми у подполносци були порихтани орґанизовац саям зоз почитованьом шицких мирох превенциї – мераньом температури, преходзеньом шицких през дезобариєри, даваньом маски каждому нащивительови и з почитованьом социялней дистанци. З оглядом на епидемиолоґийну ситуацию, хтору чежко предвидзиц за наиходзаци час, нє було можлївосци же бизме вообще могли орґанизовац манифестацию, бо на моци мири хтори подрозумюю забрану зазберованя вецей як 30 людзох на отвореним и завартим просторе. Попри тим, на основи анкети хтору зме окончели медзи викладачами, векшина була за тото же би саям у порядним формату бул премесцени за идуци рок, же би у безпечним окруженю могли у полним обсягу представиц свойо продукти и услуги.

РС Чи було заинтересованих викладачох за тогорочни Медзинародни польопривредни саям и як вони реаґовали на одказованє отримованя сайма?

– И попри огранїченьох, було викладачох, хтори були заинтересовани за наступ на сайму, хтори плановани за септембер. Як орґанизаторе, понукли зме им розлични модели за презентованє продуктох и услугох, хтори плановали промововац на Польопривредним сайму. З вельким порозуменьом прилапели вистку о отказованю Медзинародного польопривредного сайма, хтори з традицию од блїзко дзевец децениї представя єден зоз найстарших подїйох зоз обласци аґрара у Европи, и попробую през други канали комуникациї представиц свойо продукти и услуги крайнїм хасновательом.

РС Маце информациї чи и у других жемох пре пандемию вируса Ковид 19 того року одказани або преложени медзинародни саямски манифестациї?

– Понеже Новосадски саям член Здруженя европских польопривредних саймох EURASCO, хтори збера найзначнєйши польопривредни сайми у Европи, и же зме у салним контакту зоз нашима колеґами у Европи, по наших сознаньох, анї єдна европска саямска хижа у тим року нє отримала саямску манифестацию после марца мешаца. У велькей векшини, колеґове з иножемства обрацаю ше ґу орґанизованю подїйох у виртуалним окруженю и на тот способ намагаю ше превозисц огранїченя хтори индустриї подїйох надрилєла пандемия вируса Ковид 19.

РС Новосадски саям интензивно розвива платформу за виртуални Польопривредни саям, хтори будзе место за повязованє викладачох зоз крайнїма хаснователями. Кеди тота платформа будзе доступна и цо вона приноши и сайму и викладачом и крайнїм хасновательом?

– Шицки хтори жадаю предлужиц дїловац муша найсц алтернативни ришеня у нових околносцох. Єден з нових продуктох Новосадского сайму то виртуални манифестациї. То нам оможлїви же би Польопривредни саям того року нє виостал и же бизме викладачом и нащивительом, место у Хайдук Вельковей 11, до конца рока були домашнї на интернет платформи. Саям будземе орґанизовац так же би були облапени шицки сеґменти хтори ше и иншак на майским сайму у Новим Садзе подрозумюю, так же продукти и услуги на виртуалних штандох представя викладаче хтори нам укажу довириє же зме попри орґанизованя сайма на у кругу Новосадского сайма способни реализовац подїю и у виртуалним окруженю. Основна идея же би ше продукти и услуги представело у диґиталним формату, през онлайн и видео презентациї, як и комуникацию, хтори нащивителє годни витвориц зоз викладачами. Попри тим, будзе то место за черанє знаня, бо жадаме през орґанизацию вебинара (webinara) представиц нови знаня польопривреднїком, хтори Саям годни нащивиц зоз фотелї, и без було яких опасносцох хтори може виволац пандемия вируса Ковид 19. Надпоминам, же виртуални саям нє замена за подїю хтору каждого року орґанизуєме у маю на Новосадским сайму, алє додатна услуга, хтору жадаме дац викладачом, хтори традицийно наступаю на нашей манифестациї, як и компанийом хтори нє нашо викладаче, алє препознаваю виртуалне окруженє як место за презентацию своїх продуктох.

РС Чи купци польопривредней механїзациї, опреми и шицкого того цо би викладаче на саям принєсли указац и предац, прейґ виртуалного Польопривредного сайма годни купиц з рижнима вигодносцами, як на правим сайму?

– Попусти и саямски акциї окремна вигодносц хтору викладаче приноша за нащивительох. Так будзе и на тот завод. Нє будзе вихабени анї фахови и конґресни сеґмент сайма, за хтори нащивителє тиж барз заинтересовани. Новосадски саям будзе орґанизовац и Дарунок-бависко за нащивительох, як и директни контакт медзи нащивителями и викладачами. Фирми на саям приходза представиц або предац продукти и услуги, а нащивителє же би видзели цо нове и же би пазарели по нїзших ценох, так же и тота часц сайма нє будзе вихабена.

РС Понеже Медзинародни польопривредни саям найзначнєйша манифестация Новосадского сайма, як ше одказованє єй отримованя одражи на дїлованє Новосадского сайма?

– У предходних шейсцох рокох Новосадски саям мал одлични биланс успиху. Нє отримованє найвекшей манифестациї хтору маме у очекованим обсягу и форми вшелїяк же будзе мац вплїв на дїловни успих у 2020. року. Сет рижних мирох шпорованя, як и кредитне задлуженє, оможлїви же бизме превозишли тот, вшелїяк же, нє лєгки период у дїлованю. Добре ґаздованє, як и мири помоци хтори обезпечела Влада Републики Сербиї и чий хаснователь и Новосадски саям, оможївя же бизме тераз могли плановац календар саямских манифестацийох за идуци рок, у хторим, як ше наздаваме, епидемиолоґийна ситуация будзе вельо лєпша, цо нам оможлїви реализовац зарисовани дїловни плани.

РС Пандемия вируса Ковид-19 нагнала шицких людзох у швеце, та и шицки обласци живота и привредзованя же би находзели нови ришеня и нови форми функционованя. У хторей мири вона вплївовала на орґанинизованє саямских манифестацийох?

– Отримованє висококвалитетних подїйох, зоз цильом привредного розвою нашей держави, през директни контакт, повязованє и отворени диялоґ викладачох зоз другима фирмами и публику вообще, и у тим винїмно виволуюцим чаше, приоритет Новосадского сайма. Порушованє економиї и врацанє дїлованя до порядних цекох привреднїком оможлївиме у виртуалним окруженю, на Медзинародним польопривредним сайму. Попри саямскей дїялносци, Новосадски саям розполага и зоз конґреснима капацитетами, хтори може орґанизовац и прилагодзиц ґу шицким предписаним миром, так же и далєй можеме висц вочи рижним вимогом фирмох за орґанизованє промоцийох, едукацийох, фахових сходох, корпоративних подїйох цо, як ше наздаваме, у наиходзацим периодзе будзе можлїве реализовац, розуми ше, у складзе зоз шицкима епидемиолоґийнима мирами.

РС За кеди ше планує же Медзинародни польопривредни саям будзе отримани на стандардни способ, у порядним формату?

– З оглядом на наяви хтори маме нагоду чуц, а хтори ше дотикаю пандемиї вируса Ковид-19, як и вакцинованя жительства, наздаваме ше же зме 88. Медзинародни польопривредни саям годни реализовац у полним обсягу од 15. по 21. май 2021. року.

ОД ЛОРИСТ-У ШЕ НЄ ОДУСТАЛО

РС Чи будзе отримани Медзинародни саям лову, риболову, туризма, еколоґиї и спорта ЛОРИСТ, хтори ше иншак традицийно отримує початком октобра?

– Од орґанизованя ЛОРИСТ-у, правда у зменшаним формату, ище вше зме нє одустали, з оглядом на тото же єст заинтересовани компаниї з обласци лову и рибалову. Ключни елемент за реализованє будзе можлївосц орґанизованя нащивох и чи мири и число людзох хтори можу присуствовац даякей подїї буду релаксовани, бо число нащивительох гевто цо найвецей интересує викладачох, же би могли плановац дїловни ефекти наступа

