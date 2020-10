Байка достала прибор за вибиванє од Лендєровей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох Байка зоз Руского Керестура нєдавно прияло вредни леґат – прибор за вибиванє мустрох на платно за вишиванє хторе им подаровала Ирина Пап, а прибор припадал єй покойней мацери Павлини Лендєровей, познатей по тей роботи сиґурно 40 роки.

Тот значни дарунок хтори оможлївйовал єдно зоз старих ремеслох превжали предсидателька и подпредсидателька Байки Славица Катона и Наталия Емейди.

По словох Катоновей, прибор будзе хасновани у Здруженю за їх ручни роботи, алє доступни и шицким другим заинтересованим, хтори у Байки годни вибиц вибрани мустри за вишиванє.

