ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 25. октобра на фодбалским терену у Дюрдьове одбавене першенствене змаганє 13. кола Новосадскей лиґи на котрим ше зишли ФК Бачка 1923 з Дюрдьова и ФК Славия з Нового Саду у котрим победзела домашня екипа з резултатом 1:0 (0:0).

Ґол за домашню екипу посцигнул Тривунович Душан пред сам конєц змаганя у 89. минути.

Шлїдуюце змаганє ФК Бачка 1923 будзе бавиц 8. новембра на домашнїм терену процив ФК Фрушкогорец з початком на 13,30 годзин.

