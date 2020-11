Бачка однєсла побиду

СИРИҐ – Внєдзелю, першого дня новембра у Сириґу одбавене Першенствене змаганє 14. коло Новосадскей лиґи на котрим ше зишли ФК Сириґ зоз Сириґу – ФК Бачка 1923 з Дюрдьова.

Перши полчас закончени зоз ґолом розлики за екипу Бачка котри посцигнул Душан Тривунович у 30. минути, а други ґол за исту екипу посцигнул Небойша Баґич у 51. минути, та змаганє закончене зоз резултатом 0:2 (0:1) за ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова. Тота побида Бачкей принєсла штварте место у таблїчки, та хвильково ма 27 боди.

Шлїдуюце змаганє ФК Бачка 1923 будзе бавиц на нєдзелю 8. октобра на домашнїм терену процив Фрушкоґорцу котри ше находзи два места под Бачку. Змаганє почнє на 13.30 годзин.

