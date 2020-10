Бачка поражена з ґолом розлики

ТЕМЕРИН – Внєдзелю, 4. октобра, у Темерину одбавене першенствене змаганє 10. кола у котрим ше стретли ФК „ТСК“ зоз Темерину и ФК „Бачка 1923“ зоз Дюрдьова, а побиду зоз єдним ґолом розлики однєсол домашнї Клуб.

Главни судия на тим змаганю бул Урош Радинович зоз Беочину, а ґол за домашню екипу посцигнул Плавшич Александар у двацетей минути бависка, а ситуация зоз ґолами по конєц змаганя остала иста, та конєчни резултат бул 1:0 (1:0).

Условия за бависко були одлични, цепли октоберски днї оможлївели бавенє змаганя на отвореним, а шицки присутни почитовали предписани мири защити од вирусу Ковид-19.

