Бачка спадла на место нїжей на таблїчки

ВЕТЕРНИК/ДЮРДЬОВ – У 12. колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад всоботу, 17. октобра, ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова бавела на стадиону у Ветернику з першопласованим ФК Ветерник з Ветернику. На змаганю домашнї дали пейц прешвечлїви ґоли, а госци з Бачковей екипи нє вихасновали анї єдну могучносц дац ґол. Конєчни резултат змаганя ФК Ветерник – ФК Бачка 1923 бул 5:0 (2:0).

После того змаганя Бачка на месту нїжей на таблїчки Подручней лиґи Нови Сад, з 21 бодом и забера осме место.

Шлїдуюце змаганє, у 13. колу Подручней лиґи Нови Сад фодбалере першого тима фодбалского клуба з Дюрдьова буду бавиц дома. Змаганє будзе отримане на нєдзелю 25. октобра з початком на 14 годзин з фодбалерами Фодбалского клуба Славия з Нового Саду котри дзешатопласовани з 18 бодами.

