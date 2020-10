Безплатна ужина за дзеци зоз чувствительних дружтвених катеґорийох

КУЛА – Општина Кула и того року финансує цалосни трошки ужини дзецом зоз чувствительних дружтвених катеґорийох, як потримовку фаммелийом зоз дзецми и злєпшаню условийох за задоволєнє основних потребох дзецох у образовней системи.

Тота вигодносц ше одноши на дзеци у основних школох, зоз окремнима потребами, потим дзеци чийо фамелиї хаснователє социялней помоци, дзеци самохраних родичох, дзеци без родительского стараня, дзеци зоз ромских фамелийох, як и шицки школяре котри у фамелиї треце, або кажде шлїдуюце дзецко по шоре народзеня.

