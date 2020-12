Безплатна ужина за кажде треце дзецке у вербаскей општини

ВЕРБАС – На остатнєй схадзки Скупштини општини Вербас вименєна Одлука о финансийней потримовки фамелиї зоз дзецми з котру преширени простор тей файти потримовки, преноши општински сайт.

Потераз право на безплатну ужину у основних школох мали дзеци без родительского стараня, дзеци зоз завадзанями у розвою, дзеци зоз фамелийох котри хасную пенєжну социялну помоц, як и дзеци з фамелийох погинутих борцох, воєних инвалидох лєбо цивилних инвалидох войни. З вименку одлуки, право на безплатну ужину од тераз ма и кажде треце дзецко зоз шицких фамелийох.

По словох членїци Општинскей ради задлуженей за социялни питаня Даниєли Илич, преширени дїлокруг тей одлуки з трецим дзецком зоз шицких фамелийох и то ище єдна мира популацийней политики, прето жє нє ма вязи зоз материялним положеньом фамелиї.

– Тиж, дакедишня одлука одредзовала же право на реґресоване пребуванє у предшколскей установи маю хаснователє дзецинского додатку, у розмири пола – пола, 50 одсто родитель, а 50 одсто локална самоуправа. Потим, у єдней хвильки тото одношенє було у розмири 80 одсто обовязкох на терху родителя, а 20 одсто на терху општини, же би з вименку на остатнєй схадзки локалного парламенту тото одношенє установене так же одтераз родичи плаца 40 одсто, а 60 одсто идзе на терху општинского буджету. На хасен родичох вименєна и часц котра ше одношела на право на пребуванє за дзеци зоз здравственима проблемами, котре од тераз утвердзене на 50 одсто на терху родичох и 50 одсто на терху локалней самоуправи, а потераз було 80 одсто спрам 20 одсто – гварела Даниєла Илич.

