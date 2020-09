БЕОҐРАД – Внєдзелю на Службу Божу до грекокатолїцкей церкви Кирила и Методия у Беоґрадзе (Крунска 23), окрем наших вирних, пришли и двойо грекокатолїки зоз Львова и єден зоз Прешова.

Як наглашел парох о. Варґа, беоґрадска грекокатолїцка парохия ма окреме важну улогу за чуванє свойого обряду и традициї велїм грекокатолїком зоз реґиона и швета котри ту приходза робиц до рижних амбасадох и подприємствох, або ше ту длужей затримую.

