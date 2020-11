Бес у чаше корони

Нє знам як ви, алє я остатнї час барз бесни. За початок, бесни сом на Кризни штаб хтори прешлей стреди, значи ище 18. новембра, пре нагли, скоро експлозивни рост числа хорих од вирусу корона, заказал урґентну схадзку о три днї, за пияток, на хторей прилапел нови урґентни мири. Алє, понеже Штаб одказал порядну конференцию за медиї, хтору скорей мали кажди пияток, яки то мири, дознавали зме през цали викенд, од койкадзи, кус по кус. Кед су конєчно урядово обявени, гварене же починаю важиц од вовторку, того остатнього, 24. новембра. Клинци би поведли – невера. Маш нїґда векше число новозаражених, кажди дзень ше отвераю нови ковид-шпиталї, и треба ци тидзень, ей, цали тидзень за приношенє „хитних” мирох!!!

Док ше тото шицко случовало, прешлого пиятку обявене же умар поглавар Сербскей православней церкви патриярх Ириней, и то од пошлїдкох инфекциї з корону. А то нєдлуга после хованя митрополита Амфилохия хтори тиж так умар од корони, тиж нєдлуга после масовних сходох и процесийох хтори, процивно одлуки цивилних и здравствених власцох у держави у хторей столовал, водзел.

Як обявена (односно, потвердзена) смутна вистка же патриярх умар, Кризни штаб и державна власц нашли ше у деликатней, и, за нїх, барз нєзґодней позициї: de jure, правна зме и секуларна держава, закони ше муши применьовац без винїмку и почитовац их муша шицки. Медзитим, умар патриярх, треба го достойно поховац и випровадзиц на остатню драгу.

Гоч явне, державне церемониялне хованє у присустве маси по шицких критериюмох сход зоз огромним епидемиолоґийним ризиком, як познате, анї ше нє розпатрало опцию же би ше отримало приватни обряд пре шицки спомнути причини. Правда, шицки шором, и поволани и нєповолани, апеловали на вирних же ше муша притримовац превентивних епидемиолоґийних мирох, дистанци, ношиц маски… Нє першираз ше спозорйовало на обряд колективного причашчаня у терашнєй епидемиолоґийней ситуациї. Чи ше то и почитовало, видзели зме уж всоботу кед ше ишло ґу умартому, у директним преношеню на телевизиї…

И ту сом ше, поправдзе, збешнєл на людзох. Перша реакция ми була нєчловеколюбиве „Ма, цо ми бриґа, позаражуйце ше”. Алє ситуация вообще нє така єдноставна: Kaжде хто ше евентуално заражел прешлого викенду, пойдзе до дохтора и будзе єднаки зоз даским хто ше притримовал шицких мирох, алє ше заражел, наприклад, на роботним месце з хторого нє шме одсуствовац. Кажда особа хтора ше заражела за викенд, може после заражиц ище голєм єдну особу. Здравство нам и пред корону було на склєняних ногох, а тота ситуация му цадзи остатнї физични и психични моци. Хто нас ютре, нєдайбоже, будзе лїчиц? Прето ствари постали особни. Нє любел бим буц у ситуациї у хторей дохтор муши одлучовац чи важнєйши мой живот, чи дачий други.

Попри того, глїбокого бесу, бесни сом и на систему хтора тото оможлївела, бесни сом же нє можем пойсц на концерт бо то ризичне, а кафичи полни… Гваря же бес часто пошлїдок чувства нємоци. Повод може буц гоч цо, алє углавним, то лєм повод, корень беса даґдзе глїбоко нука. Треба го одгарнуц, „пречитац” и вец ришуєце проблем. Я, медзитим, тераз нє мам капацитету за тоту роботу. Можебуц би после цалей тей уйдурми ковид-шпиталї премундуриц до психиятрийних.

И така помоц нам шицким будзе потребна, то сом сиґурни…

