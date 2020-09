Благословени школяре и студенти

ИНДЇЯ – З нагоди нового школского року з упованьом на Господа Бога, прешлого мешаца, у Индїї парох о. Михайло Шанта благословел школярох и студентох, у присустве найблїзших, родичох, бабох и дїдох.

– Крашнє то же обичай у Индїї же би ше под час благослова тримало швички. Так ше указує же Бог помогнє. Нє знаме цо и як будзе у держави пре пандемию вируса корона, алє Господь Бог будзе на помоци и успишнєйши будзе наш труд и резултати роботи добрих и позитивних намаганьох – гварел з тей нагоди парох о. Михайло Шанта.

