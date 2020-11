Боян Надь Джани найлєпши на терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – У предостатнїм, 16. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русину внєдзелю, 15. новембра, на домашнїм терену одбавели змаганє зоз ФК Полет зоз Каравукова.

На нєдзельовим змаганю, перши и єдини ґол, у 60. минути дал Душан Даноєвич зоз асистенцию Ивана Раца. Схопни Рац ше одлично знашол помедзи вецей госцуюцих бавячох, точно пренашол Даноєвича хтори у стилу правого центeрфора затресол мрежу госцох зоз Каравукова. Ґол хтори вредзи 3 боди, пришол як награда у першим шоре одбрани Русина, котра поднєсла векшу терху на змаганю.

Одбрана Русина бавела скоро без гришки, заš лєм, найлєпше ше указал Боян Надь Джани, як го волаю його навияче, а добри були и капитен Боян Голик, як и Александар Кочиш и Владан Вуйович.

З другого боку, нападаче Русину внєдзелю дакус затаєли, слабе було и рушанє по терену, а и медзисобне сотруднїцтво нє було на завидним уровню.

За Русин бавели: Калинич, Кочиш, Голик, Будински (Иличич), Вуйович В., Надь,Саянкович, Даноєвич (Виславски), Дюканович, Кулич (Ковачевич) и Рац.

После 16 одбавених колох, Русин забера 4. место зоз 32 бодами, од чого 10 змаганя закончели як побиднїки, 4 змаганя страцели, а 2 одбавели нєришено.

На нєдзелю, у остатнїм колу єшеньскей часци Першенства, фодбалере Русину госцую у Пиньвиц дзе одбавя змаганє зоз домашню Славию.

