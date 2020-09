Бранкович чежше покалїчени

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, 8. коло одбавене внєдзелю 27. септембра у Руским Керестуре, на хторим Русиново фодбалере победзели екипу ФК „Кордун” зоз Кляїчева, з резултатом 4꞉1 (3꞉1).

Уж у 5. минути прави центерфор Янко Кулич витворел перши контакт зоз лабду и такой зазначел перши ґол за Русин. После прешлотижньовей павзи, внєдзелю на терену ознова добре забавел штопер и дириґент у охрани, Владан Вуйович, та исти бавяч, у 12. минути, на скрацене бице зоз лївого боку, скочел найвисше од цалей госцуюцей охрани и зазначел 2꞉0 за Русин. Нє прешли анї 2 минути, а млади Иван Рац звекшує резултат на 3꞉0.

Внєдзелю, досц слаби и обачлїво нєискусни млади судия зоз Бачкей Паланки Никола Йовкич, нє знашол ше у ситуациї кед госцуюци бавяч з хрибта звалєл Бояна Бранковича, цо за судию бул лєм жовти картон.

Бранковича зоз терену винєсли двоме фодбалере Русину же би го потим на плєцу до зоблєкальнї винєсол єден спомедзи службених особох.

На щесце, присутни бул дежурни лїкар и Керестурец Ярослав Колбас, хтори роками роби у кулскей наглей служби, та ше Бранкович нашол у сиґурних рукох. Заш лєм, пре тото чежше калїченє, Бранкович будзе одсутни зоз змаганьох, голєм мешац.

У другим полчаше, Русиново фодбалере мали даскельо красни нагоди дац ище вецей ґоли, но, резултат ше лєм раз пременєл, кед найстарши бавяч Дюканович, вдерел лабду зоз вецей як 20 метерох, и кед на ню надбегнул Кулич хтори у 74. минути други раз затресол процивнїкову мрежу.

Хвильково Русин забера друге место зоз 19 бодами, и зоз 6 зазначенима побидами, а на нєдзелю фодбалерох чека єдно спомедзи двох найчежших госцованьох, процив штвартопласованей екипи „Будучносц” зоз Параґох.

