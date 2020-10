Буджетски средства за културу и уметносц у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель розписала Явни конкурс за финансованє або софинансованє програмох/проєктох у култури и уметносци у 2020. року.

Општина Жабель принєсла ришенє же по програмох/проєктох будзе финансована або софинансована набавка народного облєчива, обуї, инструментох и другей потребней опреми за здруженя на териториї општини Жабель.

Право на хаснованє буджетских средствох маю субєкти у култури котрим шедзиско на териториї општини Жабель, котри реґистровани за окончованє роботох у обласци култури, як и церкви и вирски заєднїци котри исную на териториї општини под условийом же су ношитель реализациї проєкта у обласци култури.

Шицки додатни информациї и условия конкурсу може пренайсц на урядовим сайту Општини Жабель www.zabalj.rs, а на истим месце мож превжац конкурсну документацию.

Документацию мож послац по 16. октобер до 15 годзин, на адресу Општини, Николи Тесли 45.

