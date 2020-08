Будзе вистава малюнкох Влади Нярадия

НОВИ САД – Малюнки зоз циклусу Хад нашого познатого маляра Влади Нярадия зоз Вербасу, под назву „Людзе цинї, рика врацей креви и по даяке чудовиско” буду виложени у новосадскей Ґалериї Союзу здруженя подобових уметнїкох Войводини од 25. авґуста по 4. септембер у Ґалериї Союзу здруженя подобових уметнїкох Войводини.

Виставу ше нє будзе окреме отверац, а малюнки годно опатриц од вовторку до пиятку у двократним термину од 10 годзин пред поладньом до 14 годзин и, пополадню од 16 до 20 годзин вечар.

Ґалерия Союзу здруженя подобових уметнїкох Войводини находзи ше на Булевару Михайла Пупина ч. 9.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)