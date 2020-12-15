Будзе „Гуманитарни крачунски базар” за Панайотов Йована у Коцуре

КОЦУР – Шлїдуюцого пиятку, 25. децембра, на пияцу у Коцуре будзе орґанизовани „Гуманитарни крачунски базар” за зберанє помоци за хлапца Панайотов Йована.

Пастор коцурскей Євангелскей церкви Александар Суботин и його гуманитарни тим орґанизаторе тей акциї, з котру жадаю назберац цо вецей средства за Йована и його лїченє.

– Модлїм шицких котри жадаю помогнуц, направиц колачи, можебуц капушнїки, бобальки, лєбо жадаю донирац бависка, облєчиво, обуй, крачунски прикраски и на тот способ уключиц ше до акциї, най контактую мнє на Фейсбук налог https://www.facebook.com/aleksandar.subotin.3, лєбо Ану Ґрешак https://www.facebook.com/profile.php?id=100010114602822 – гварел Суботин.

Най здогаднєме, Йован народзени у термину и по народзеню достал високи оцени, алє пиятого дня по приходу дому мал вилїв креви до мозґу котри виволал епилепсию, церебралну парализу и завадзаня у розвою. Прето Йован нє може шедзиц, бешедовац, анї ходзиц. Нєобоходни му каждодньово физикални терапиї, регабилитациї у баньох и физикалних центрох, алє и средства за драгово трошки и змесценє покля тирва лїченє.

Пенєж мож донирац и на жиро-рахунок динарски: 160-6000000766301-46, лєбо девизни: EUR 160600000076619864 , а мож уплациц пенєж и прейґ СМС порученя. Гумана фондация „Будз гумани – Александар Шапич” дала Йованови число прейґ котрого достава добродзечни прилоги, та так треба написац 869 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари). На Фейсбуку постої и ґрупа под назву „За Панайотов Йована”, у котрей прейґ гуманитарних лицитацийох тиж мож помогнуц Йованови, а гражданє добрей дзеки можу свой прилог охабиц и у шкатулох котри поставени у предавальньох у Коцуре, Вербаше и Србобрану.

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