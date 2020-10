НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох нєшка на 13 годзин будзе отримана 4. порядна схадзка Роботного цела за нєрухомосци Националного совиту Руснацох.

На схадзки будзе слова о закончених и наступних активносцох вязаних за просториї у Матици сербскей 15.

