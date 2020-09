НОВИ САД – Схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу отрима ше нєшка, 25. септембра, на 10 годзин у Новим Садзе.

На схадзки будзе слова о нових виданьох Дружтва у тим року, а у другей часци буду спатрени активносци Дружтва медзи двома схадзками, програма означованя 50 рокох од снованя Дружтва (1970-2020), активносци по конєц того року у програма видавательней дїялносци Дружтва у 2020/2021. року.

