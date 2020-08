Будзе формоване оддзелєнє по руски у Ґимназиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижня до Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре сцигло допущенє зоз Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци за формованє оддзелєня Ґимназиї на руским язику зоз трома школярами.

Най здогаднєме, у першим уписним кругу до Ґимназиї, до оддзелєня на руским наставним язику, уписали ше лєм тройо школяре, а за минималне оддзелєнє були потребни пецеро школяре. Зоз школи „Петро Кузмякˮ прето глєдане окремне допущенє зоз Министерства просвити, а хторе потримал и Национални совит односно Одбор за образованє.

