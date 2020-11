Будзме гумани, помогнїме Йованови

КОЦУР – Концом септембра у Коцуре порушана гуманитарна акция за трирочного хлапца Панайотов Йована, за зберанє пенєжу за його регабилитацию. До збераня пенєжу за Йованово лїченє улючели ше велї орґанизациї, та так и гумана фондация „Будз гумани – Александар Шапич” дала Йованови число прейґ котрого достава добродзечни прилоги, а помагала и коцурска Основна школа „Братство єдинство”, грекокатолїцка церква и општина Вербас, а тиж и жителє Руского Керестура. На Фейсбуку постої и ґрупа под назву „За Панайотов Йована”, у котрей прейґ гуманитарних лицитацийох тиж мож помогнуц Йованови.

До шицкого уключени и Йованово родичи, Сандра и Райко, як и цала фамелия, тримаю ше вєдно и зоз вельким оптимизмом ше зочую зоз шицкима препреченями, а найвекша награда им ошмих на Йовановей твари. Шицки ше наздаваю же у наиходзацих рокох Йован будзе лєм напредовац.

– Йован хвильково ходзи до Вукового центру до Нового Саду, каждодоньово путуєме, и там вежба штири годзини. Задовольни зме, єст полєпшаня, видно же Йованови дакус лєпше и лєгчейше, нє дармо зме чекали 9 мешаци на термин. Понеже Йован ма епилепсию, я мушим буц присутна на вежбох. Тиж, ходзиме до Студия „Ласер” дзе зоз Йованом роби Душица Перович, ходзиме и до „Белавей птици” до Кули. Чекаме же бизме пошли до приватней поликлинїки „Ренона” у Австриї, а у фебруару зме требали пойсц до Банї Ковилячи, алє тераз пре тоту ситуацию зоз коронавирусом, увидзиме як шицко будзе функционовац – гвари Йованова мац Сандра.

Най здогаднєме, Йован народзени у термину и по народзеню достал високи оцени, алє пиятого дня по приходу дому мал вилїв креви до мозґу котри виволал епилепсию, церебралну парализу и завадзаня у розвою. Прето Йован нє може шедзиц, бешедовац, анї ходзиц. Нєобоходни му каждодньово физикални терапиї, регабилитациї у баньох и физикалних центрох, алє и средства за драгово трошки и змесценє покля тирва лїченє.

Пенєж мож донирац на жиро-рахунок динарски: 160-6000000766301-46, и девизни: EUR 160600000076619864 , а мож уплациц пенєж и прейґ СМС порученя у хторим треба написац 869 и послац на число 3030 (цена порученя 200 динари). Будзме гумани, нашо мало дакому вельо значи.

