Буду провадзени мири републичного Кризного штабу

ШИД – Дзень после преглашованя позарядовей ситуациї на подручу цалей општини, предсидатель Општини Шид и Општинского штабу за позарядово ситуациї Зоран Семенович на конференциї за новинарох гварел же локална самоуправа будзе провадзиц мири хтори розказал републични Кризни штаб.

Семенович сообщел же вчера було реґистровани 43 позитивни особи на вирус корона и додал же предшколска установа и школи буду поряднє робиц, а гражданох поволал же би ношели защитни маски, зменшали контакти, отримовали дистанцу и запровадзовали други епидемиолоґийни мири.

