НОВИ САД – Наиходзаци „Християнски календар 2021” означи ювилей, 100-рочнїцу свойого виходзеня, а Новинско-видавательна установа „Руске слово” обяви репринт першого „Народного календара” зоз 1921. року.

„Християнски календар 2021” видзе концом новембра, на коло 300 бокох, а цена рекламох ище тот рок будзе стара.

За шицки информациї волайце на телефон 021/3020-167 (од 9 по 14 годзин), або пишце на мейл: rsfin@ruskeslovo.com

