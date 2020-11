Вербаска стредня школа у проєкту „Збогацена єднозменова робота”

ВЕРБАС – Єдна з вибраних школох котра сполнєла шицки условия и достала потримовку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою же би участвовала у проєкту „Збогацена єднозменова робота” и Стредня фахова школа „4. юлий” зоз Вербасу, преноши општински сайт.

Школяром тей школи доступни квалитетни програми з котрима унапредза велї свойо схопносци и збогаца шлєбодни активносци. Тота образовна установа предложела шлїдуюци теми – „З муки и наших рукох дїло”, „Бешеда”, „Математика фина и лєгка”, „Рисованє, мальованє, скулпторство”, „Драмски студио”, „Рецитаторски студио”, „Млади информатичар”, „Швет през фотоґрафию” и „Потримовка у ученю”.

Тот проєкт наставнїком и фаховим сотруднїком дава нагоду же би указали креативносц и пририхтаносц реализовац добри идеї котри унапредза наставни процес, покля школяром обезпечує ширенє знаня и здобуванє вредних схопносцох. Школяре сами буду виберац програми спрам своїх интересованьох и жаданьох, цо дава можлївосц каждому школярови же би розвивал свойо схопносци и таланти на найлєпши можлїви способ.

