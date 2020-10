Вечар почал 52. Драмски мемориял, нєшкайша представа пременєна

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар у велькей сали Дому култури пре епидемиолоґийну ситуацию у вименєней форми тє. зоз видео-проєкцию скорейшей представи „Кинґ-конґˮ, зоз мирами защити и барз мало публики, почал тогорочни 52. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, котри будзе тирвац по 18. октобер.

Присутних спред орґанизатора привитал о. д. директора Дому култури Владимир Надь Ачим хтори визначел нєзвичайносц обставинох и ситуациї у хторей реализовани тогорочни театрални фестивал, хтори прето нє мог буц отримани на яр на шветови дзень театра, алє тераз. Надь подзековал шицким котри и у таких нєбезпечних обставинох потримую наш театер а, як наглашел, и з Мемориялом ше пестує любов ґу театралней уметносци.

На видео-биму потим приказани аматерски знїмок у власносци РНТ-а, представи-комедиї Едґара Валса „Кинґ-конґˮ, у режиї Цвєтина Аничича, у продукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” у сезони 2007/2008, а пред початком тиж на видео-биму була вистава сценского дизайнера Иґора Обровского котри заняти у РТВ Войводини, а котри сотрудзовал и з РНТ-ом.

Нєшка вечар пре технїчни причини орґанизатор пременєл проєкцию наявеней представи „Зборне местоˮ, та будзе приказани знїмок представи „Цо видзела послугаˮ Джорджа Ортона.

Цали Мемориял ше отримує зоз препорученима здравственима защитнима мирами, а то дезинфекция простору, дезобариєра, а за публику меранє тїлесней температури, дезинфекция рукох и физична оддалєносц.

