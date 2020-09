Вибор городоначалнїка Нового Саду 21. септембра

НОВИ САД – Як преноши сайт Радио-телевизиї Войводини, предсидателька Скупштини городу Нового Саду Єлена Маринкович Радомирович заказала друге зашеданє городского парламенту за 21. септембер, кед би требал буц вибрани городоначалнїк, його заменїк и члени Городскей ради.

На дньовим шоре будзе и задзекованє Владимира Єлича на фунциї одборнїка у Скупштини Городу Нового Саду, як и Предлог ришеня о розришеню и менованю предсидателя, членох, секретара Городскей виборней комисиї и їх заменїкох.

Тиж так, розпатри ше и Предлог ришеня о потвердзованю мандату одборнїка Скупштини Городу Нового Саду зоз лїстини „Александар Вучич – за нашо дзеци”.

На дньовим шоре и предкладаня ришеня о преставаню мандата одборнїком скорей вицеканя часу на котри є вибрани пре вибор на функцию, як и предкладаня ришеня о потвердзованю мандатох одборнїком Скупштини Городу Нового Саду.

