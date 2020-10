Вибрана Покраїнска влада

НОВИ САД – Посланїки Скупштини Войводини штварток, 29. октобра, вибрали нову Покраїнску владу хтору и у другим мандату за шором водзиц будзе Иґор Мирович. Покраїнска влада, як и у предходним зволаню, будзе мац 14 членох – предсидателя, подпредсидателя и 12 покраїнских секретарох.

У влади, односно на чолє покраїнских секретариятох хтори водзели и у предходним мандату, оставаю секретар за здравство Зоран Ґойкович, секретарка за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич, секретар за урбанизем и защиту животного штредку Владимир Ґалич, секретарка за финансиї Смилька Йованович, секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц Зоран Милошевич и секретар за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц Предраґ Вулетич.

Дотерашнї Секретар за реґионални розвой, медзинародне сотруднїцтво и локалну самоуправу Оґнєн Бєлич достал сектор енерґетики, будовательства и транспорту. Секретарият за реґионални розвой, медзинародне сотруднїцтво и локалну самоуправу достал Александар Софич, директор Реґионалней розвойней аґенциї Бачка. Дотерашнї предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич меновани за секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство. Нови член Покраїнскей влади задлужени за спорт и младих будзе дружтвени активиста Дане Баста. Шицки спомнути члени СНС, окрем Вулетича хтори припада Руху социялистох Александра Вулина. Нови Покраїнски секретар за привреду и туризем будзе Ненад Иванишевич, предсидатель покраїнского одбору СДПС Расима Ляїча.

Покраїнски секретаре Ґойкович и Ґалич достали и функциї подпредсидательох Покраїнскей влади, як и нови Покраїнски секретар за образованє Жолт Сакалаш зоз СВМ и представитель Социялистичней партиї Бранко Чурчич, хтори у новей Влади нє задлужени за конкретни ресор.

Як гварел покраїнски премиєр Иґор Мирович, на нїзших позицийох у Влади буду и представителє меншинских политичних партийох зоз словацкей и горватскей националней заєднїци.

У експозеу Иґор Мирович гварел же Покраїнска влада будзе водзиц политику континуитету и фокусованя на конкретни проєкти. Як перши и найважнєйши задаток наведол борбу процив епидемиї вирусу корона и єй економских и социялних пошлїдкох. За розлику од републичней, Покраїнска влада АП Войводини формована на полни, штиророчни мандат.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)