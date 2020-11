ДЮРДЬОВ – На Рочней и порядней виборней скупштини Добредзечного огньогасного дружтва Дюрдьов зоз Дюрдьова котра отримана внєдзелю, 8. новембра у їх ґаражи, розришене старе и вибране нове предсидательство.

За нового предсидателя ДОД Дюрдьов вибрани Милош Малеш, за командира Желько Чович, за секретара Никола Балоґ, предсидателя Младежского клубу Станко Малеш, а за Члена вивершного одбору Иґор Злоколица. На Скупштини, тераз уж бувши предсидатель ДОД Дюрдьов Ґоран Берич гуторел о финансийним звиту за прешли рок, о плану финансованя за тот рок, звиту роботи за прешли и плану роботи за тот рок. Док о пременки Статуту за огньогасцох на уровню Републики бешедовал Синиша Шавия, предсидатель Општинского огньогасного союзу Жабель, предсидатель Огньогасного союзу Войводини, член Вивершного одбору огньогасного союзу Сербиї, и предсидатель Огньогасного союзу города Нового Саду.

– Жадам помогнуц валалу у тим у чим можем. Огньогасци гаша огень, вицагую воду кед вилїви, помагаю гражданом у нєщесцу. Будзем помагац, алє и ширим свойо видогляди и упознавам нових людзох на змаганьох огньгасцох. Жадам звекшац членство, промововац тото цо робя огньогасци, уключиц младих, бо вони наша будучносц – гварел нововибрани предсидатель, двацец седем рочни Милош Малеш, хтори у остатнїм зволаню предсидательства ДОД Дюрдьов окончовал длужносц заменїк командира.

По законченю урядовей часци, нововибрани предсидатель Малеш у мено нового предсидательства бувшому предсидательови Беричови уручел дарунки.

Число на котре треба волац кед потребна помоц ДОД Дюрдьов 021/838-200.

