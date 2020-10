Вибрани нови предсидатель Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – На другей схадзки СО Жабель, котра отримана вчера, 30. октобра, єдногласно вигласани шицки 39 точки дньового шора. На схадзки були присутни 19 од 21 одборнїка, нє було розправи, а анї одборнїцки питаня, а за нового предсидателя Општини вибрани Урош Раданович.

Потерашнї предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич дал задзекованє, а на його место зоз тайним гласаньом вибрани Урош Раданович котри донєдавна окончовал функцию заменїка предсидателя. За заменїка нового предсидателя вибрани Владимир Чонкич. Иншак, Урош Раданович по фаху дипломовани правнїк зоз Чуроґу, а Владимир Чонкич доктор ветеринарскей медицини зоз Жаблю.

На схадзки вигласани ребаланс буджета за 2020. рок, плани роботи шицких основних школох зоз жабельскей општини, розришени стари и меновани нови члени Надпатруюцого одбору ЯКП Чистота, Општинского совиту за родичох, Школского одбору ОШ Жарко Зренянин зоз Ґосподїнцох, як и Управого одбору Центру за социялну роботу Солидарносц Жабель.

Понеже нови предсидатель Урош Раданович и його заменїк Владимир Чонкич вецей нє члени Скупштини општини Жабель, место нїх нєодлуга буду вибрани нови одборнїки зоз шорох Сербскей напредней странки.

Иншак, бувши предсидатель Чедомир Божич од штвартку окончує длужносц секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство у Покраїнскей влади.

