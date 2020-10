Вигласани важни одлуки

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера отримана схадзка Управного одбору (УО) тей институциї култури.

На схадзки члени УО позитивно вигласали вецей важни одлуки. Насмпредз, одлуки о вименкох и дополнєньох Финансийного плану и Програми роботи за тот рок. Пременки хтори настали у реализациї програмох и проєктох пошлїдок актуалних обставинох хтори настали пре епидемию вируса корона. Велї з програмних проєктох пре мири безпечносци нє були отримани, а за дзепоєдни зашпоровани динари. Пошлїдок бул же плановани финансийни средства нє були потрошени, а як лоґичне ришенє, же би ше средства потрошело, було же би ше унапрямело на реализацию проєктох хтори мож реализовац.

Члени УО Завода позитивно вигласали и одлуку преселєню НВУ Руске слово и процедури за обєкт у улїци Матици сербскей ч. 15 дзе будзе преселєни Завод. Слово о пенєжу хтори достати од Влади Покраїни АП Войводини на мено реґулованя медзисобних длуствох. На схадзки поведзене же, кед слово о законченю процедуралних роботох, остало медзисобне подписованє контрактох.

Член УО Мирко Чакан зоз Дюрдьова на схадзки винєсол предклад же би ше у планованю буджета Завода унєсло и ставку о интервентних средствох хтори би були наменєни за отримованє постояцих будинкох култури, одлогох и подобне.

