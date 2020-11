Вигласани ребаланс буджета за 2020. рок

ШИД – Одборнїки Скупштини општини (СО) Шид на вчерайшей схадзки вигласали одлуку о ребалансу буджета за 2020. рок з хтору приходи утвердзени у виносу 1.737.450.000 динари место 1.778.000.000 динари, чечуца буджетна резерва виноши 12 милиони динари, а стаємна резерва три милиони динари.

СО тиж принєсла и одлуку о витвореню приходох и розходох за перши шейсц мешаци того року з хтору приходи виноша 614.315.000 динари або 34,85 одсто од планованих средствох, а розходи 584.486.000 динари або 32,87 одсто.

Скупштина прилапела и вименки и дополнєня Дїловнїку СО, вименки Одлуки о комуналних дїялносцох и Одлуку о державних драгох на подручу општини.

Прилапели и Звити о роботи ПУ „Єлица Станивукович Шиля” за 2019–2020. рок, Рочну програму роботи за 2020–2021. рок, як и звити о роботи ЯКП „Водовод”, „Стандард” и ЯП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє”.

СО тиж меновала нови Штаб за позарядово ситуациї, Совит за безпечносц општини, Совит за здравє општини и меновала нови школски одбор у ОШ„ Бранко Радичевич”.

