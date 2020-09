Видео стретнуце на роботньох „Руского слова“ зоз писательом Бранком Стевановичом

НОВИ САД – За учашнїкох на проєкту Едукация руских писательох за дзеци – „Роботнї и сликовнїци“ отримане перше видео стретнуце зоз писательом Бранком Стевановичом.

Розгварку зоз Стевановичом водзела одвичательна редакторка часописа за дзеци „Заградка“ Мелания Римар, а знїмок доступни нє лєм учашнїком у креативних роботньох, алє и за явносц на ТИМ ЛИНКУ.

Друге видео стретнуце будзе зоз писательом Тодетом Николетичом.

У креативних роботньох, котри тирвали од юния по авґуст, участвовали понад 20 особи, углавним активни авторки/е котри пишу поезию и прозу за дзеци и одроснутих по руски, алє и нови авторки/е котри робя з дзецми, або потераз нє обявйовали свойо твори за дзеци.

Активни у писаню були 10 авторки, котри написали и послали 110 твори на тему „Фарби“ и „Родзини“.

Резултат роботньох будзе сликовнїца за дзеци по руски у двох кнїжочкох „Фарби и родзини“, возросту од єдного по шейсц роки, котра будзе обявена у октобру у рамикох Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово“.

Тот проєкт реализовани зоз финансийну потримовку Буджетского фонда за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи.

