Видруковане друге тогорочне число „Шветлосци”

НОВИ САД – Нєодлуга после першого, тих дньох видруковане и друге тогорочне число часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима роботи др Янка Рамача „Кореспонденция Михайла Ковача з Олексом Горбачом” и мср Саши Сабадоша „История Русинох/Руснацох у учебнїкох з историї за основну школу”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Славка Виная „Писнї зоз забутих дньох” и проза Олени Планчак-Сакач „Бависко над бависками”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши капиталне дїло старорускей литератури „Слово о походу Игоровим”, котре з давноукраїнского прешпивал Михал Рамач.

Мелания Римар автор текста „Литература за дзеци на руским язику у Войводини” у рубрики „Огляди”, а Любомир Медєши подписує текст „Микола Мушинка якого я познам” у рубрики „Портрети”.

„Статї и есеї” приноша два тексти: „Русини у арабским швеце” мр Славомира Олеяра и „Страданє Ивана Подкови” Юлияна Папа.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о збирки писньох Юлияна Тамаша и зборнїку на чесц академика Олекси Мишанича, о котрих пишу Давид Кецман Дако и Микола Мушинка.

Як и звичайно, число завера „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво з часописом „Шветлосц” през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з ґрафиками Силвестера Д. Макая.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

