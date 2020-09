Видруковане перше тогорочне число „Шветлосци”

НОВИ САД – После веб-виданя, котре давно поставене на сайту „Руского слова”, тих дньох вишло и друковане виданє першого тогорочного числа часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Йоакима Стрибера „Етика и сучасни технїки у реставрациї културного скарбу” и академика Юлияна Тамаша „Церковни и национални популизем дакеди и нєшка – одношенє руских националних орґанизацийох ґу РНПД”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Меланиї Римар „Змерк додня рано” и проза Ивана Медєша „Погришни витри”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши познату писню „Гавран” Едґара Алана Поа, котру з анґлийского прешпивал Михал Рамач.

Зоз сербскей литератури обявени циклус писньох младого поети Срдяна Секулича „На концу прикрей скали”, котри прешпивал Саша Сабадош.

Рубрика „З рукописного нашлїдства” информує о литературним нашлїдстве др Янка Сабадоша, о чим аналитично пише Михал Рамач у статї „Inedita Янка Сабадоша”.

З нагоди 100-рочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва, часопис oбявює другу, закончуюцу часц роботи Дюри Латяка „Руске народне просвитне дружтво и национални препород Русинох у Бачкей и Сриме (1919–1941)”, док у рубрики „История” обявена робота Саши Сабадоша „Розвой младежских часописох на руским язику у Югославиї медзи двома шветовима войнами”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох Радмили Ґикич Петрович и Мартина Хамерслия, о котрих пишу Ирина Гарди-Ковачевич и Мирослав Кевежди.

Остатнї прилог у тим чишлє „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво з часописом „Шветлосц” през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Колї Обровского.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

