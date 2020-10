КОЦУР/САВИНЕ СЕЛО/ЗМАЄВО – Екипи Дїловней єдинки „Водовод и канализация” Явного комуналного подприємства „Комуналац”, од 13. октобра почали вимиванє водоводней мрежи у Коцуре, Савиним Селу и Змаєву.

– Роботи буду тирвац по конєц тижня, а у цилю злєпшаня квалитета води за пице. Пре наявени роботи, жителє тих населєньох стреду, штварток и пияток можу очековац зменшани прицисок и дакус замуцену воду. Дзекуєме на сцерпеню и порозуменю – поручели з „Комуналца”, цо пренєшене на општинским сайту.

