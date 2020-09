Випущени очековани три боди

КОЦУР – ФК „Искра” зоз Коцура, внєдзелю у рамикох 6. кола у Подручней лиґи Суботица, у Коцуре, на домашнїм терену страцела од ФК „Обилича” зоз Змаєва зоз резултатом 2:0.

Руководство и бавяче Искри ше наздавали же после побиди у Савиним Селу у прешлим колє придзе и побида на домашнїм терену процив Обилича. Медзитим, Змаєвчанє мотивовано вошли до бависка и цалком заслужено однєсли 3 боди зоз Коцура.

После 6. одбавених колох ФК „Искра” на дзешатим месце на таблїчки зоз 6 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колє Искра будзе госцовац у Торньошу, дзе ю дочека истоменова екипа.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)