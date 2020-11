Вирни ше помодлєли за жертви Голодомору

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Уж роками нашо парохиї дзе присутни у векшим чишлє Українци, у новембре означую памятку на милионски жертви Голодомору.

И парохия у Сримскей Митровици, як и кажди рок, внєдзелю 22. новембра ше модлєла за шицких котри умарли у штучним гладу 1932-1933 року у Совєтским Союзу, алє ше споминало и шицки жертви кед насилно исти режим утаргнул и нашу Грекокатолїцку Церкву , насапредз у України 1946.року а вец у Словацкей, Румуниї итд. Тиж так ше споминало и вельки жертви такволаней Операциї Висли, кед нашо Лемки-Русини у Польскей прецерпели вельке розсельованє у своїм лемковским краю, та мож и то наволац и як прави ґеноцид над нашима Лемками, котрих потомки єст надосц и у митровацкей парохиї котри ту приселєли после 1850-их рокох зоз околїска Ґорлици, такволаней Лемковини.

Вирни ше здогадли и чежких часох, обавезох у бувшей Югославиї, у котрих тиж настрадали нашо валали и нашо людзе, а велї закончели у гарештох, тиж и у познатим митровацким, нєшка КПД-ому.

После Служби Божей парох митровацки о. Владислав Варґа одслужел панахиду за шицки жертви спомнутого атеїстичного режиму спомнутих подїйох а вирни, гоч у огранїченим чишлє пре коронавирус, пришли до церкви и тримаюци у рукох запалєни швички, и модлєли ше же би ше таки злодїйства вецей нїґда и нїґдзе на швеце нє поновели.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)