Вистава малюнкох Тараса Шевченка

НОВИ САД – Вчера вечар у Културним центре городу Нового Саду заварта вистава малюнкох репродукцийох познатого українского маляра Тараса Шевченка хтора тирвала цали тидзень.

На вистави були виложени коло 100 репродукциї того автора. Виставу орґанизовали Амбасада України у Сербиї, Национални музей Тараса Шевченка зоз Києва и домашнї Нови Сад. За тоту нагоду зробени и пригодни каталоґ о роботох автора.

З оглядом же уж длугши час збратимени городи Львов и Нови Сад, гражданє нашого городу мали нагоду упознац Шевченково уметнїцки роботи. Без огляду на зложену ситуацию пре коронавирус, вистава отримана як увод шветочносци – одкриваню памятнїка тому дїячови, хтори город Львов подаровал Новому Саду.

Виставу нащивели члени Союзу Руснацох и Українцох Сербиї, предсидатель Боґдан Виславски зоз супругу и подпредсидатель Велимир Паплацко.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)