Вишла кнїжка „Таньов швет”

НОВИ САД – У виданю НВУ „Руске слово” тих дньох зоз друку вишла кнїжка приповедкох за дзеци „Таньов швет”, авторки Оленки Живкович. У нєй єст дзеветнац приповедки за дзеци предпубертетского возросту, даґдзе коло дзешец рокох.

У приповедкох о одрастаню и друженю, Живковичова наглашує позитивни людски прикмети хтори єй важни, а то скромносц, приємносц, релиґиозносц, медзисобна помоц и довириє. Одроснути, хтори пречитаю тоти приповедки, можу пренайсц поуки за себе. Найважнєйше же би дзеци прилапйовали як окремни особи, а нє як мали єства хтори „нїч нє видза и анї кус нє роздумую”, гутори Наталия Зазуляк, рецензенткиня кнїжки.

Оленка Живкович народзена у Вербаше 1965. року, основну школу закончела у Руским Керестуре, а ґимназию у Сримских Карловцох. У нашей култури є позната насампредз як рецитаторка, поетеса за старших и за дзеци, активни сотруднїк у християнским часопису „Дзвони”.

Кнїжку мож купиц за 300 динари (на попусту за 210 динари) у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох.

