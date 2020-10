Вишла октоберска „Заградка”

НОВИ САД – У Дзецинским тижню радосц нашим вирним читачом и сотруднїком звекшало и виходзенє октоберского числа часописа „Заградка”.

Два оддзелєня першей класи основней школи у Руским Керестуре зоз учительками Любицу Бучкову и Ясмину Сабадошову украшели насловни бок, а весели и 2. бок, гоч ошмихи школярох другей класи зоз Коцура и штвартей класи зоз Руского Керестура поскривани под масками.

У литературней часци стихи Меланиї Павлович, приповедки Мирона Будинския, Штефана Гудака и Меланиї Римар, а од сербских писательох представена Весна Чорович Бутрич, Миряна Булатович и Ґордана Малетич. Зоз шветовей литератури вибрани виривок зоз вичней сказки Карла Колодия „Пинокио”.

Даскельо причти зоз Святого Писма найдзеце на духовним боку, а „Мала заградка” дарує наймладшим писню о колєсох Силвестера Д. Макая и приповедку о Буркови Михайла Ковача, як и илустрациї за вифарбйованє и мали уметнїцки дїла пейцрочних дзецох зоз „Цицибану” у Руским Керестуре.

На трох бокох „Школяре авторе” обявени состави, малюнки и єдна писньочка сотруднїкох зоз Коцура, Руского Керестура, Дюрдьова и Вербасу, а 18. бок пошвецени успишним математичаром, школяром руского оддзелєня другей класи зоз Дюрдьова.

Забавни боки и за тото число пририхтала подобова уметнїца Нела Таталович.

