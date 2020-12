Вишли два розкошни сликовнїци – „Фарби” и „Родзини” и такой су на попусту

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа Руске слово видала два розкошни сликовнїци – „Фарби” и „Родзини”, писньочки за дзеци од 2 до 7 роки.

Кнїжки вишли у едициї „Заградка”, а настали як часц проєкту котре НВУ „Руске слово” достала прейґ Буджетского фонду Републики Сербиї, а на котрим участвовали вецей як 20 особи.

Вибрани найлєпши твори авторкох, медзи котрима були Оксана Мудри Недич, Наташа Еделински Миколка, Ана-Мария Рац, Даниела Тамаш, Златка Чизмар, Кристина Шепински, Марина Дудаш и Марина Тодич. Сликовнїцу „Фарби” илустровала Аня Гудак, а „Родзини” Мария Ковачевич.

Кнїжки на попусту 30 одсто за Миколая-крачунско-новорочни швета и кажда будзе коштац лєм 210 дин. Попуст тирва од 25. новембра по 24. децембер 2020. року.

Кнїжки по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) и на нови дочасови 021 3020-167, або стари телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” мож наручиц и прейґ сайту http://www.ruskeslovo.com/knjizkiporuski/.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)