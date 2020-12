Вишли новемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю вишло нове число Християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестурска парохия св.оца Миколая. Часопис пошвецени духовному пририхтованю за Крачун – Крачунскому посту, а у пририхтованю можу помогнуц и тексти духовних шведоченьох, преглїбйованю виреченя з Евангелиї, о пребачованю и други.

Ту и записи о актуалних збуваньох у Церкви, о покойному сербскому патриярхови Иринейови, подїї у наших парохийох и як означена Нєдзеля худобних.

Попри стаємних рубрикох, ту и „Дзвончки” за дзеци, а у Богословскей думки розпатрени вирски живот фамелийох котри нє ушорени по церковних правилох.

«„Дзвони” маю нову имеил адресу – redakacija.dzvoni@gmail.com, а найновше виданє мож опатриц и електронски – https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_november_2020.

