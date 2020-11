Вишли октоберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло нове, октоберске число християнского часопису „Дзвони”, хторе у уводней рубрики „Духовне заренко” преноши часц тексту папи Франциска о Шветовим дню худобних.

Часопис ма вецей теми з историї нашей Церкви: 90-рочнїца беоґрадскей парохиї, 100 роки од шмерци о. Андрея Лабоша младшого, о беркасовскей парохиї о чим писали нашо священїки, а о перших глашнїкох националного препороду Руснацох писал др Янко Рамач. Ту и актуалносци зоз вселенскей Церкви, вистки з наших парохийох, духовни шведоченя, нови „Сримски дожица”, преглїбйованя, духовни приповедки и поезия.

У „Богословскей думки” предлуженє папового постсинодалного писма о фамелиї, у „Стереотипох” преглїбени феномен дружтвених мрежох, а дате и толкованє паповей нїби потримовки истополним малженством.

И тото виданє „Дзвонох” ма и електронске виданє .

