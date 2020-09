Вишло двочисло МАК-у

НОВИ САД – Тих дньох вишло авґустовско-септемберске число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му подкаст „Коло казаня”, младежска ТВ емисия „Слово младих”, як и Ют’юб канал „Ґлавом и Ставом”.

У тим двочишлє, „МАК-ов колаж” пише о тим як даєдни млади препровадзели лєто, а „Куцик совитох” дава предкладаня студентом як ше знайсц у новим штредку.

„Швет науки и технолоґиї” представя влоґера Филипа Будинскового, як и апликацию НВУ „Руске слово”, хтора од нєшка доступна читачом.

„Спорт и рекреация” пише о спортскей апликациї хтору бавя велї млади, у рубрики „Упознай себе” читаче можу превериц кельо познаю Национални совит Руснацох, а „Алт шоу у МАК-у” зазначел чи студенти можу заробиц у чаше корони.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)