Вишло новемберске число часописа за дзеци „Заградка”

НОВИ САД – Мали и вельки читаче тих дньох достали новемберске число часописа „Заградка”. На насловним боку ше представели школяре руского оддзелєня першей класи зоз учительку Славку Хромишову у Коцуре.

Свойо фото памятки послали вредни сотруднїки зоз Вербасу, Руского Керестура и Коцура. Литературну часц виполнєли писнї и приповедки хтори написали нашо писателє Ирина Гарди-Ковачевич, Ксения Варґа, Серафина Макаї, Златка Чизмар, Даниела Тамаш и Евґений Чакан, а у рубрики „Облачок до швета” представена кнїжка поезиї „Нєбо нє за одроснутих” писательки Радмили Томич.

Зоз шветовей литератури вибрани виривки зоз романа „Глас дзивини” Джека Лондона. На духовним боку дознаце яке церковне швето Воведениє, а ту и єдна притча зоз Святого Писма. „Мала заградка” наймладшим читачом дарує кратки писньочки о єшеньских хмарох, и два писньочки и єдну приповедку о їжикови. Ту и стаємни квиз и вельо илустрациї хтори треба повифарбйовац.

Состави, кратки стихи и малюнки послали школяре зоз Руского Керестура, Коцура, Вербасу и Дюрдьова, а на бокох „Висти зоз школох” дознаце як нашо дзеци означели Дзецински тидзень и цо новосадски школяре робели на „Веселинки”.

Нє забудзце ришиц задатки на Забавних бокох, а на концу можеце пречитац о вашару шмиху у Мексику и о рударским населєню пейц километери високо у перуанских Андох.

