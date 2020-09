Вишло осме тогорочне число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСУР – У парохиї св. оца Миколая тих дньох вишло 8. тогорочне число Християнского часопису „Дзвони”.

Акцентоване у нїм слово главного редактора о. Михайла Малацка у хторим модлї читачох же би вимирели свойо уж вецейрочни предплати, поготов тих цо „Дзвони” доставаю прейґ ПТТ у нашей жеми, а поготов у иножемстве. Пре трошки посиланя настали вельки длуства, та редактор модлї за одвичательносц.

У нових „Дзвонох” друге предлуженє з насловом „Перши беоґрадски парохове” написох з нагоди 90-рочнїци снованя грекокатолїцкей парохиї у тим городзе. У написох о 100-рочнїци парохиї у Беркасове представени терашї парох о. Владимир Еделински Миколка.

О моци писаного слова и поготов Божого, пише у рубрики Стереотипи, а актуалносци у вселенскей Церкви пошвецени случованьом коло Ая Софиї, а ту и нови Сримски дожица.

З нагоди 50-рочнїци першей Служби Божей у каплїци Малих шестрох Исусових у Руским Керестуре, обявени пригодни напис и здогаднїк на присутво тих шестрох у нашим валалє.

У додатку „Богословска думка” нови предлуженя „О любови у фамелиї” дзе розпатрени почежкосци у сексуалним вихованю, а у другей часци здогадованє на биоґрафию керестурского пароха Петра Копчая и його фамелию.

Дзвони приноша велї статї, шведоченя и поетски вислови за преглїбйованє духовного живота, пишу звити зоз подїйох у наших парохийох, а окреме су богати зоз краснима фотоґрафиями своїх сотруднїкох.

И тото 8. число вишло и у електронскей форми на адреси https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_avgust_2020.

То поготов пре читачох у других далєких жемох, до хторих друковани прикладнїки нє доходзели у чаше корони, понеже посиланє чежко функционовало.

