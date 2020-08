Вишол вецейязични лексикон правних и економских поняцох, заступени и руски язик

НОВИ САД – Тих дньох вишол Вецейязични лексикон правних и економских поняцох язикох на хторих ше бешедує у Войводини – водзач за судских прекладательох/толмачох и други нєправни фахи хтори облапя язики националних заєднїцох и меншинох у АП Войводини: бунєвацки, ромски, румунски, руски, словацки и чески.

То треци том такого лексикону: перши том обєдиньовал одреднїци пояшнєни на сербским язику, а потим преложени на анґлийски, нємецки, италиянски, гречески, мадярски и русийски. Други том, задумани як Водзач през правни системи реґиону, облапя поняца преложени так як язична норма предвидзує у Горватскей, Босни и Герцеґовини, Чарней Гори, Словениї и Сиверней Македониї. Тот, треци том, по першираз обєдинює язики националних меншинох и ромски, бо пракса указала же и за язики хтори ше нє хаснує службено, а хтори ше факултативно виучує у вецей општинох, єст оправдана потреба, окреме у судско-прекладательней роботи, документох у административним хаснованю и текстох з обласци права и економиї.

У Лексикону пояшнєни на сербским язику и на спомнути язики преложени 332 термини и вирази, а одреднїци на руски язик преложели мр Гелена Медєши (хтора попри Сладяни Милинкович одвичательна редакторка того виданя) и Боґдан Рац, професор руского язика и литератури и стаємни судски прекладатель за руски язик, заняти у Служби за прекладательни роботи при Секретарияту за образованє, управу, предписаня и национални меншини-национални заєднїци.

Лексикон видало Здруженє стаємних судских прекладательох и толмачох Сербиї, а планує видац ище єден лексикон, у хторим би були преложени тоти термини и вирази на албански, арабски, болгарски, ґорански, китайски и українски язик.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)