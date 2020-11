Вишол новемберски МАК

НОВИ САД – У новим, новемберским чишлє младежского часопису МАК, рубрика „У фокусу” представя Дарю Хромиш зоз Дюрдьова и Патрицию Пастовнїцки зоз Канади, а Александра Бучко зоз Нового Саду бешедовала за МАК о роботи на подкастох.

„МАК-ов колаж” дава коментари двоїх младих авторох, „Швет науки и технолоґиї” интересантносци з тей обласци, а „Спорт и рекреация” интервю зоз успишним каратистом Ґлорияном Штранґаром з Руского Керестура.

У рубрики „Упознай себе” квиз о тим цо ше то (нє)збуло у тим року, док у рубрики „АЛТ шоу у МАК-у” розгварка зоз Наташу Боянович и Теодору Бодянец з Керестура.

У тим чишлє, медзи иншим, мож пречитац и „Квитки мудросци у МАК-у”, як и поезию младих авторох у рубрики „Власни печац”.

